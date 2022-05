Réduire son stress en automatisant ses finances

On vit une période tendue côté « investissement », ça joue sur les nerfs, les miens inclus. Je ne ferai pas semblant que j’ai du fun à regarder mes relevés de placements.

Malgré la vue de mon portefeuille qui refoule, je suis soulagé de ne pas avoir à m’en occuper ! Si j’en tenais les rênes ces temps-ci, je serais à m’interroger un matin sur deux sur la nécessité d’une intervention. Et après avoir cédé à la tentation d’une manœuvre, je serais encore à me demander si elle était opportune.

En investissement, mieux vaut maintenir une certaine distance avec son portefeuille.

Si ce n’est pas à l’aide d’un gestionnaire de confiance, je ne vois qu’une solution : se mettre sur le pilote automatique !

Ne vous posez plus de questions

Les lecteurs de cette chronique connaissent déjà mon biais favorable pour la gestion passive à faibles coûts, l’approche d’investissement la plus accessible pour l’épargnant moyen qui n’a pas accès aux meilleurs services d’un gestionnaire. Les frais sont minimes, et pas besoin de grosses sommes d’argent à investir. Elle nécessite peu de temps et ne demande aucune connaissance des marchés, ou très peu.

Il suffit d’acheter des fonds indiciels négociés en bourse (FNB). Comme ils reproduisent le marché, aucune analyse n’est requise. On peut donc les acquérir les yeux fermés, condition essentielle à l’approche « automatique ».

Acheter à intervalles réguliers

L’élément central de cette philosophie repose sur un calendrier d’investissement duquel on ne doit jamais déroger, peu importe les conditions de marché. Ce peut être toutes les deux semaines, tous les mois, tous les trimestres, on acquiert de nouvelles parts de fonds en gardant le rythme avec un montant préétabli.

On ne doit pas réfléchir ni se fier à son intuition, il ne faut surtout pas écouter ses émotions ! On imite la régularité et l’apathie d’une horloge.

Les marchés baissiers mettent en valeur les vertus de cette méthode. L’achat systématique de parts de fonds indiciels surclasse les autres lors des descentes. Ce sont les placements réalisés aujourd’hui qui, à long terme, vont s’avérer les plus rentables. Ils compenseront les achats faits au prix fort (l’année dernière) et réduiront le coût moyen de ses investissements.

Le plus automatique possible

Idéalement, tout ça devrait se faire tout seul pour réduire au minimum le « facteur humain ». Ce n’est pas toujours simple avec des FNB, tout dépend de la plateforme de négociation utilisée et du type de portefeuille retenu.

S’il a concocté lui-même son portefeuille à partir de quelques fonds indiciels, l’investisseur pourra automatiser une partie du processus (de son compte de banque vers son compte d’investissement), mais il devra souvent intervenir pour conclure ses transactions. Moins il y a de fonds, plus la tâche est simple. C’est pourquoi les FNB à répartition d’actifs se prêtent bien à cette approche d’investissement, car un seul fond tient lieu de portefeuille.

C’est encore du côté des fonds communs de placement qu’on peut programmer le plus facilement des placements réguliers. Mais les frais de gestion de ces produits sont de beaucoup supérieurs. Pour moi, ces coûts représentent un obstacle, à moins qu’ils donnent accès à un bon conseiller. C’est rarement le cas lorsqu’on détient peu d’actifs. Mieux vaut alors chercher la plateforme de négociations de FNB qui offre le niveau le plus élevé d’automatisation. Et une partie du travail à la mitaine, si nécessaire. De façon imperturbable.

AUTOMATISEZ VOTRE VIE FINANCIÈRE

Un de mes amis (salut André !) est devenu un maître dans l’automatisation de ses finances. Quand sa paie est déposée sur son compte, il n’en reste plus une trace la journée suivante. L’argent a été réparti entre divers objectifs et fonctions, sans aucune intervention de sa part. Voici les opérations à planifier :