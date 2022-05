Rivière Saint-Charles: Opération d’envergure pour trouver les disparus

Maîtres-chiens, plongeurs, drone et hélicoptère : une opération d’envergure a eu lieu lundi pour tenter de localiser deux jeunes adultes qui auraient sombré dans les eaux agitées de la rivière Saint-Charles dimanche, à Québec.

• À lire aussi: Les recherches reprennent pour retrouver deux jeunes emportés dans la rivière Saint-Charles

En après-midi, on était toujours sans nouvelles de l’homme et de la femme dans leur vingtaine qui seraient tombés dans le plan d’eau au parc des Saules, à la hauteur du pont de la piste cyclable près de la Maison O’Neill, vers 18 h dimanche.

Si on en sait encore peu sur les circonstances de l’événement, c’est bien la thèse accidentelle qui est privilégiée par la police.

PHOTOS Marcel Tremblay/Agence QMi

PHOTOS Marcel Tremblay/Agence QMi

PHOTOS Marcel Tremblay/Agence QMi

«On est présents, on a même des policiers de l’unité de soutien et de recherche qui sont déployés. On fait tout ce qu’on peut pour les retrouver le plus rapidement possible», a affirmé David Pelletier, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les plongeurs et un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés en renfort. Une bonne partie de la journée, l’appareil a survolé à basse altitude la zone, en suivant méthodiquement le circuit du sinueux cours d’eau.

Les recherches se sont étendues sur plus d’une dizaine de kilomètres sur l’eau et les berges, à pied et à bord d’embarcations, jusqu’à l’embouchure de la rivière avec le fleuve Saint-Laurent.

L’unité canine du SPVQ, son escouade nautique et un drone ont également participé aux recherches. En milieu d’après-midi, les secteurs pouvant être couverts à pied avaient à peu près tous été visités.

Déjà dimanche, de nombreux efforts par les policiers et les pompiers avaient été déployés jusque tard dans la soirée.

Citoyens attristés

Les événements ont attristé de nombreux citoyens et usagers du parc, qui regardaient la rivière d’un oeil beaucoup plus attentif lundi, à la recherche d’indices qui pourraient apporter des réponses aux familles.

«J’en ai la chair de poule. Même si on ne les connaît pas, ça nous fait de quoi quand même. Je marche souvent ici dans le parc, puis là, je vais avoir une petite tendance à regarder, ouvrir l’oeil», lance Mario Thibault, un résident des Saules.

Des habitués avaient remarqué que la Saint-Charles était plus turbulente qu’à son habitude dimanche, probablement à cause des précipitations des jours précédents.

Lors de l’incident, son débit était d’une trentaine de mètres cubes par seconde (m3/s), selon la station ministérielle située à quelques centaines de mètres. Il était à la baisse, lundi. À titre de comparaison, il est typiquement sous 5 m3/s en été.

Sous le pont où a eu lieu le drame, on estime la profondeur de l’eau à une douzaine de pieds.

«[Dimanche] je vous dirais que je n’aurais pas voulu tomber dedans. J’ai vu le débit et même un nageur professionnel, là, sauter dans le courant de même...», soupire M. Thibault.

Vendredi, la Société de la rivière Saint-Charles a d’ailleurs annulé la traditionnelle descente qui devait avoir lieu dimanche en raison du débit qui s’annonçait «beaucoup trop élevé». Depuis 25 ans, l’événement s’est toujours déroulé sous les 10 m3/s.

«Soyez prudents lors de vos sorties sur le bord de la rivière», a écrit l’organisme sur Facebook lundi, à la suite du drame. Celui-ci a décliné notre demande d’entrevue.

«C’est vraiment triste, surtout pour la famille. J’espère vraiment qu’ils vont les retrouver», partage de son côté Sophie Careau, une citoyenne qui n’habite pas très loin. Dimanche soir, elle s’était précipitée près des ponts de l’espace vert avec son conjoint et ses deux enfants, pour aider aux recherches.

Au moins 12 noyades cette année

Si des décès sont éventuellement confirmés, l’incident de dimanche sur la rivière Saint-Charles porterait à 14 le nombre de noyades survenues au Québec depuis le début de l’année, comparativement à 17 à la même période en 2021.

Cet événement est malheureusement représentatif d’un phénomène documenté au Québec, puisque 74% des noyades ont lieu dans des plans d’eau naturels et 4 sur 10 dans les rivières, rappelle Raynald Hawkins, directeur général de l’organisme.

«Quand on connaît la rivière, on la respecte dans tous les sens du terme, parce que des fois, elle nous paraît calme à la surface, mais en dessous il y a des courants et des vortex», souligne-t-il en conseillant de rester dans les sentiers balisés.

«Si ça n’a pas été aménagé pour vous amener près de l’eau, on n’y va pas et vous devriez considérer la rivière que pour des sports nautiques, à moins qu’il y ait une zone de baignade dûment aménagée», ajoute-t-il.