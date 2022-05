Serhiy Salov: au piano pour l’Ukraine

Originaire d’Ukraine, le pianiste montréalais d’adoption et de renommée internationale Serhiy Salov est l’instigateur d’une série de courtes performances montréalaises livrées au cours des prochaines semaines au profit de l’Ukraine. Une campagne humanitaire alliant musique et actions concrètes afin de venir en aide à son peuple ukrainien.

Le pianiste Serhiy Salov est né dans la ville de Donezk, en Ukraine. C’est lorsqu’il a été consacré lauréat des Concours internationaux de musique de Montréal en 2004 (puis en 2014) qu’il a pris la décision professionnelle de déménager à Montréal. Une décision naturelle et logique, car le pianiste avait plusieurs engagements de récitals ici et au Canada, en plus de tous les autres dans le monde.

Si ses quatre enfants sont nés à Montréal — ville qui est sa patrie depuis maintenant 18 ans —, cela n’empêche pas le pianiste de 43 ans de ressentir une certaine culpabilité du fait de ne pas être en Ukraine alors que son pays natal est en guerre.

« Cela me rend malheureux de ne pas pouvoir être là-bas, explique celui qui y a encore de la parenté et des amis très proches qui se sont réfugiés en Pologne et en Espagne. Mon idée est d’aider concrètement le peuple ukrainien qui, en plus des armes et des médicaments, vit une réelle pénurie de garrots [servant à stopper les hémorragies] en ce moment. »

L’artiste qui a souvent manifesté devant l’ambassade de Russie avec des gens étant allés sur le terrain au début de la guerre s’est donc associé à La Maison Alcan pour inviter les gens à assister à une série de courtes sérénades au piano qui se tiendront de 17 à 18 h chaque soir entre le 30 mai et le 10 juin, devant La Maison Alcan de la rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

« Je ne veux pas de dons en argent, assure celui dont le dernier passage en Ukraine remonte à 2013. Je préfère que les gens viennent s’arrêter pour écouter la musique, prennent le temps de méditer, de prier s’ils sont religieux, profitent de ce moment, puis qu’ils commandent un ou plusieurs garrots CAT pour les hôpitaux de campagne ukrainienne par la même occasion s’ils le désirent. »

Campagne de financement

Si les soirées de prestations se terminent le 10 juin, la campagne de financement se poursuit jusqu’à la fin de ce même mois. Chaque soir, elles commenceront par l’hymne national de l’Ukraine pour se clore par la pièce porteuse d’espoir Imagine, de John Lennon.

« Cela me rend infiniment fier, poursuit l’artiste. En tant qu’Ukrainien, je dois aider mon pays et aider l’armée, car sans cela, on n’aura pas la victoire. Donc l’objectif n’a pas d’importance, tout ce que les gens voudront bien donner sera apprécié. »

Les sérénades au piano de Serhiy Salov se tiendront tous les soirs de semaine entre 17 h et 18 h du 30 mai au 10 juin, devant La Maison Alcan, au 1188, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.