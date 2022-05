Tous les regards tournés vers Jayson Tatum

De retour en finale de la NBA pour la première fois depuis 2010, les Celtics de Boston peuvent dire merci à Jayson Tatum.

Menée de main de maître par l’électrisant joueur de 24 ans, l’équipe du Massachusetts a eu raison du Heat de Miami 100 à 96 lors du match ultime de la finale de l’Association de l’Est, au FTX Arena.

Tatum a été égal à lui-même en réussissant un double-double de 26 points et 10 rebonds, en plus de récolter six mentions d’assistance, deux blocs et un vol. Il a été nommé joueur par excellence de la série, devenant le premier joueur à remporter le trophée nommé en l’honneur de l’ex-vedette des Celtics Larry Bird.

«Je n’ai pas encore réalisé que je suis devenu la première personne à remporter ce trophée, a dit Tatum, dont les propos ont été repris par le site des Celtics. Je suis extrêmement reconnaissant et heureux.»

L’équipe de Boston a fait preuve de résilience après s’être inclinée lors du sixième match de la série. En six occasions dans ce tournoi printanier, elle n’a jamais perdu deux matchs consécutifs.

Sans surprise, l’entraîneur-chef Ime Udoka voit Tatum comme une partie intégrante des succès des siens.

«Il nous a portés sur ses épaules cette saison, a-t-il louangé. Jayson, il est à la tête du serpent. Il mérite toute la reconnaissance. Il a seulement 24 ans et n’a pas atteint son plein potentiel.»

Encore affamé

Les Celtics auront un défi de taille, en finale de la NBA : battre les Warriors de Golden State. L’équipe menée par Steph Curry est de retour au sommet du circuit Silver après avoir raté les séries éliminatoires lors des deux dernières saisons.

Tatum tentera d’exceller de la même façon contre Curry qu’il l’a fait contre Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Jimmy Butler depuis le début des éliminatoires.

Le meneur du Heat n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de Tatum et des Celtics après la défaite des siens.

«C’est une superstar, a lancé Butler. Ils méritaient la victoire et je leur souhaite le meilleur pour la suite. C’est tout un joueur, il n’y a aucun doute là-dessus.»

Les Warriors recevront les Celtics au Chase Center pour le premier match de la finale, jeudi soir.

«Je crois que c'est correct d'être fiers de nous aujourd'hui [dimanche] et d'en profiter, a conclu Tatum. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.»