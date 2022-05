Tueries de masse et individualisme extrême

Le constat ressort partout : les États-Unis sont profondément malades.

Pas besoin d’être sociologue pour poser le diagnostic, pas plus qu’il faut être psychologue ou psychiatre pour détecter chez certaines personnes des comportements maladifs.

L’essence de la sociologie consiste à étudier comment des comportements en apparence individuels sont en réalité fortement influencés par la société où ils baignent.

Les tueries de masse appartiennent à cette catégorie d’actions, même lorsque le tueur souffre d’une maladie mentale diagnostiquée – car son choix délirant reste conditionné par sa société.

Pourquoi de telles tueries ?

Certains sociologues, comme David Le Breton, expliquent que les tueurs de masse souffrent d’un individualisme extrême. Ils se sentent rejetés. Ils répondent à ce rejet par un mépris des autres.

Dans cet individualisme extrême, tout échec personnel peut prendre des proportions graves et devenir intolérable pour l’image de soi. D’où, souvent, le meurtre de parents, comme pour symboliquement effacer l’origine d’une image insupportable d’eux-mêmes.

Ces premiers meurtres sont suivis par une renaissance, à travers une tuerie, censée apporter une reconnaissance sociale, même si elle aboutit à la mort.

L’individualisme extrême mène aussi au rejet de toutes les formes d’autorité étatique. Les écoles, qui sont disséminées partout sur le territoire, peuvent facilement représenter l’autorité de l’État. Elles sont donc des cibles fréquentes pour ces tueurs.

Il n’est pas difficile de deviner des mécanismes similaires dans les tueries de masse motivées par le racisme ou par la religion. L’exception provient de celles perpétrées par des djihadistes. Ces derniers suivent un agenda politico-religieux, donc par essence, non individualiste.

Sources de l’individualisme

L’individualisme extrême américain est principalement alimenté par deux sources politiques. D’un côté, par des républicains extrémistes, proches de la NRA, de Donald Trump et des interprétations originalistes de la Constitution américaine, et de l’autre côté, par des démocrates extrémistes, proches des courants sectionnalistes et wokistes.

Toute action politique qui cherche à renforcer le collectivisme est immédiatement dénoncée comme du communisme par les premiers et comme du suprémacisme patriarcal blanc par les seconds.

Les extrémistes républicains et démocrates ont la certitude que leurs croyances sauveront la société américaine, alors qu’elles contribuent à la détruire. Ils ne sont pas conscients que leurs visions de la politique reposent sur de fausses croyances.

Miroirs américains

Quelques partis politiques québécois et canadiens sont des miroirs de ces croyances politiques américaines. Québec solidaire reprend à son compte une grande partie de l’idéologie qui provient de l’aile extrémiste du Parti démocratique américain.

Il est facile d’établir une comparaison similaire entre les positons extrémistes des républicains et celles d’Éric Duhaime ou de Pierre Poilievre. À cet égard, Jean Charest a raison de dénoncer la dérive américaine de certains dirigeants du Parti conservateur du Canada.

Malheureusement, le Québec et le Canada s’américanisent de plus en plus rapidement. Ils sont donc de moins en moins à l’abri des dérives de l’individualisme extrême.