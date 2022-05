Une famille à multiples branches

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. C’est ce que dit le proverbe, et dans le cas des Lacroix, il ne saurait être plus vrai.

Elisabeth, qui prendra sous peu la relève à la direction générale de la Cidrerie Lacroix, incarne la cinquième génération de pomiculteurs dans sa famille. Mais si on lui avait dit il y a quelques années qu’elle succéderait à ses parents à la tête de l’entreprise familiale, elle n’y aurait jamais cru.

Comme bien des enfants d’entrepreneurs, elle a été plongée dans l’aventure toute petite, d’abord en accueillant les visiteurs au verger lors de la récolte. Et puis, il y a eu les emplois d’été à l’adolescence. Ensuite, l’envie de s’affranchir de l’univers familial.

« Travailler avec sa famille, ce n’est pas évident tous les jours ! C’est plein d’avantages, mais aussi de défis », constate-t-elle.

On imagine souvent que les familles tissées serrées s’entendent bien tout le temps, même au travail. Mais dans les faits, c’est un environnement où il faut soigner ses communications et se tenir loin des non-dits qui font pousser de fausses croyances. Le bien de la famille l’exige.

Une histoire de famille

Elisabeth a étudié en comptabilité à l’université, et après, elle a travaillé dans d’autres entreprises, avant de comprendre qu’elle avait un caractère d’entrepreneure.

« J’ai eu envie de fonder quelque chose. Mais c’était un peu idiot, car il y avait une entreprise dans ma cour ! » se rappelle-t-elle en riant.

Les parents d’Elisabeth ont acheté leur terre en 1988. Ils y ont planté des pommiers et pendant plusieurs années, tout était orienté sur l’agrotourisme, avec la cueillette des pommes et quelques produits fermiers. En 2004, il y a eu les premiers cidres, qui ont porté le prénom de chacune des trois filles du couple : Elisabeth, Gabrielle et Anne. La seconde gère aujourd’hui la production et la restauration. La troisième est encore sur les bancs d’école.

Elisabeth et Gabrielle partagent la même vision et se complètent bien. Ce sont elles qui ont eu le désir de faire grandir l’entreprise en ouvrant des salles de réception et une table gourmande pour mettre en valeur les cidres – le plus grand plaisir d’Elisabeth est de manger ! Manque de chance, cette table magnifique a été ouverte le 1er septembre 2020 à temps pour la saison des récoltes, mais la remontée des cas de COVID-19 a entraîné la fermeture du restaurant à la fin du même mois et jusqu’en juin 2021.

parents débrouillards

La famille a goûté aux défis financiers. Quand on vient d’investir et qu’on se fait couper l’herbe sous le pied, la pression monte. Heureusement, il était tout de même possible de recevoir les cueilleurs de pommes et de continuer la production et la vente de cidres ; ceux des Lacroix sont les plus populaires au Québec.

« Mes parents sont des personnes débrouillardes et créatives, toujours capables de faire des miracles avec peu, donc on a toujours trouvé des solutions pour respecter les budgets. C’est un bel apprentissage qu’ils m’ont donné comme entrepreneure », reconnaît la future directrice, qui débutera ses nouvelles fonctions en juin, après une transition en douceur qui aura duré quatre ans.

À la saison des récoltes, les Lacroix reçoivent quelque 70 000 visiteurs. Elizabeth en veut 100 000. N’attendons pas la cohue de la cueillette... les vergers en fleurs à la fin de mai, c’est une carte postale, et l’été, un beau prétexte pour prendre la clé des champs.

Cidrerie lacroix

Fondation de la cidrerie : 2004

2004 Fondateur : Danielle Marceau et Pascal Lacroix

Danielle Marceau et Pascal Lacroix Lieu du siège social : Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Joseph-du-Lac Secteur d’activité : Agroalimentaire

Agroalimentaire Nombre d’employés : 35 à 100 en haute saison

PROFIL D’ELISABETH LACROIX