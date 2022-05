Une famille va côtoyer des créatures fantastiques dans la quotidienne jeunesse «L’île Kilucru»

Les bambins vont avoir une nouvelle quotidienne fantastique à se mettre sous la dent cet automne sur ICI Télé et Télé-Québec.

«L’île Kilucru» va être diffusée par les deux télédiffuseurs, qui ont déjà mis la main à la tête ensemble pour des productions jeunesse comme «Toc toc toc», «Salmigondis» et «Alix et les Merveilleux».

PHOTO COURTOISIE

L’émission où vont se côtoyer des créatures légendaires va mettre en vedette Marie-Ève Beauregard, France Castel, Eloi Cousineau, Nicolas Germain-Vien, Marcel Leboeuf, Maxime Mailloux, Lise Martin, Rodley Pitt, Sébastien René, Catherine Souffront et Phara Thibault.

PHOTO COURTOISIE

«L’île Kilucru» est scénarisée par un collectif d’auteurs à partir d’une idée originale de Frédérick Wolfe. La réalisation des 65 épisodes est assurée par Martine Boyer, Alain Jacques, Dominique Jacques, Karine Ouellette et David Uloth. C’est Zone3, par l’entremise de la productrice Diane England, qui porte ce projet actuellement en tournage.

La famille de Raoul (Rodley Pitt) et de Dalia (Lise Martin), partie en voilier visiter le globe avec ses enfants Milo (Nicolas Germain-Vien) et Zora (Phara Thibault), débarque sur l’île Kilucru. Celle-ci ne figure pas sur la carte et des créatures légendaires y séjournent pour profiter d’un repos bien mérité.

PHOTO COURTOISIE

Dans un hôtel que la famille va décider de prendre en charge, on retrouve la fée des bois Sylvestre (France Castel), la sirène Coralie (Catherine Souffront), l’homme des neiges Monsieur Yéti (Maxime Mailloux), l’extraterrestre Crrrou (Eloi Cousineau), le loup-garou Doulou (Marie-Ève Beauregard), l’enfant fantôme Fantomini (Sébastien René), le troll agriculteur Trollilo (Marcel Leboeuf) ainsi que Papillou, le papillon de compagnie de ce dernier.

En s’installant à l’île Kilucru et en dirigeant l’hôtel, la famille va vivre toutes sortes d’aventures avec tout ce que cela implique que des êtres humains vivent auprès de créatures aussi spéciales. Raoul va devenir l’homme à tout faire et Dalia la cheffe culinaire.