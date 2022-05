Vraiment un jeu d’enfant, acheter une arme

HOUSTON (Texas) | Aussi fou que cela puisse paraître, il ne suffit que d’un permis de conduire valide et de quelques minutes pour s’acheter une arme à feu au Texas. Le Journal a suivi deux Américains à travers le très court processus d’acquisition.

• À lire aussi: Le Journal au congrès de la NRA au Texas: un monde de fous

• À lire aussi: Le congrès de la NRA déchire toujours plus les Américains

« Ici, c’est plus long d’acheter une voiture qu’une arme », laisse tomber avec malaise Joseph Say, un Texan de 43 ans, alors qu’il achète un fusil dans un énorme magasin de plein air en banlieue de Houston, au Texas.

Depuis l’arrivée du Journal au Texas, l’ensemble des personnes rencontrées s’alarment de la facilité à se procurer une arme à feu.

Nous sommes donc allés magasiner hier dans deux établissements offrant revolvers, pistolets, carabines et autres fusils.

Photo Clara Loiseau

Il n’aurait fallu que 15 petites minutes pour ressortir avec arme et munitions.

C’est pour montrer la facilité déconcertante avec laquelle Salvador Ramos, 18 ans, a pu se procurer une arme qui lui a permis de tuer 21 personnes, dont 19 enfants, que Joseph Say et Sarah Zickefoose n’ont pas hésité à accompagner Le Journal pour cette expérience surréaliste.

« C’est juste terriblement choquant que n’importe qui au-dessus de 18 ans ayant un permis [de conduire] texan puisse s’acheter si facilement une arme », déplore l’étudiante de 22 ans, qui vit en banlieue de Houston.

Une minute

Que ce soit au magasin de chasse et pêche Bass Pro Shop ou au magasin sportif Academy, il n’a fallu qu’une minute pour que les deux acheteurs aient une arme entre les mains.

Photo Clara Loiseau

Chaque fois, la seule question posée est : « que recherchez-vous ? »

« Quelque chose pour la défense », explique M. Say, qui travaille dans la cybersécurité.

De son côté, Sarah Zickefoose demande une petite arme à mettre dans son sac à main.

Une fois que les deux clients confirment vouloir acheter l’arme, ils n’ont qu’à prouver qu’ils sont texans pour lancer le processus minime de vérification de leurs antécédents.

Étant donné qu’elle ne souhaitait pas réellement faire d’achat, Sarah Zickefoose n’a pas complété le processus, elle qui voulait simplement démontrer au Journal la facilité à mettre la main sur une arme.

Quatre signatures

Joseph Say a de son côté choisi d’aller jusqu’au bout en achetant un « Winchester Super X 12 gauge », qui va « plus blesser que tuer, donc moins dangereux », dit-il.

Le vendeur lui a simplement demandé de remplir un formulaire avec ses coordonnées, ainsi que de répondre à quelques questions telles que : « faites-vous partie d’une organisation terroriste ? », ou encore « avez-vous des problèmes de santé mentale ? ».

L’employé du magasin a par la suite vérifié les antécédents de M. Say grâce à un programme interne. Le vendeur constatant que M. Say n’a visiblement aucun crime à son actif, ce dernier a été en mesure de payer son arme, et cela, en seulement 15 minutes.

« Est-ce que c’est vraiment normal que ça ne puisse prendre que 15 minutes pour s’acheter une arme qui peut tuer du monde ? », se demande l’homme en sortant du magasin, avant de confier qu’il offrira le fusil à pompe et son étui à son frère...

UNE PANOPLIE DE CHOIX

Photo Clara Loiseau

Sarah Zickefoose, 22 ans, voulait simplement démontrer au Journal la facilité à mettre la main sur une arme à feu. Elle avait derrière elle un impressionnant présentoir avec plusieurs choix à sa disposition. En moins d’une minute, elle s’est retrouvée avec une arme dans les mains.

DE BONS CONSEILS

Photo Clara Loiseau

À peine arrivée au magasin d’équipement sportif Academy, la jeune femme est conseillée sur l’arme qu’elle devrait prendre. « Celui-ci pourrait vous convenir parce qu’il est petit, n’a pas de sécurité et tient dans un petit sac. »

PAS DE QUESTIONS

Photo Clara Loiseau

Sans poser de question, le commerçant accepte tout de suite de lui vendre. La seule chose dont Sarah Zickefoose a besoin, c’est un permis valide ainsi qu’un casier judiciaire vierge. Mais pas d’inquiétude, lui confie le vendeur, car 90 % des gens passent la vérification d’antécédents.

MAGASINER SON ARME EN 5 ÉTAPES

1- CHOISIR SON ARME

Photo Clara Loiseau

Que ce soit un revolver, un pistolet, une carabine, un fusil, le client commence par choisir l’arme qu’il souhaite essayer. Il peut ensuite tenir l’arme dans ses mains pour voir s’il l’aime à première vue. Pour l’exercice, notre journaliste a pu prendre sans problème ce fusil à pompe.

2- MONTRER PATTE BLANCHE

Photo Clara Loiseau

Au Texas, il faut absolument être Texan pour acquérir une arme à feu. La représentante du Journal n’a donc pas pu entamer le processus pour en acheter une.

3- REMPLIR UN FORMULAIRE

Photo Clara Loiseau

Le client doit remplir un formulaire comprenant plusieurs questions portant sur son état mental et de possibles crimes commis, ou pour savoir s’il fait partie d’une organisation terroriste, notamment.

4- PAYER SON ACHAT

Photo Clara Loiseau

Une fois que le vendeur a vérifié les antécédents judiciaires de l’acheteur, il ne reste plus qu’à passer à la caisse pour payer ses achats.

5- PARTIR AVEC

Photo Clara Loiseau

Pour Joseph Say, il ne reste plus qu’à profiter de sa carabine !