LOISELLE, Sr Rita, p.f.s.f.



Congrégation desPetites Filles de Saint-FrançoisÀ la Résidence Les Pionnières, le lundi 23 mai 2022 est décédée Soeur Rita Loiselle, p.f.s.f., fille de feu Oscar Loiselle et feue Anna Lemieux. Elle était âgée de 89 ans et 3 mois, dont 67 ans de profession religieuse.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Henriette, Lilianne et Thérèse, son frère Claude ses neveux et nièces, parents et amies.Elle sera exposée à850 boulevard Côte-VertuVille St-Laurentle jeudi 2 juin 2022 à 9h. Les funérailles seront célébrées le même jour à 10h15.L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise.