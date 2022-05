Bridge-Bonaventure: les promoteurs veulent une densification «intelligente»

Des promoteurs immobiliers comptent densifier en hauteur le secteur Bridge-Bonaventure, dans le sud-ouest de Montréal, avec des tours d’habitations qui pourront compter quelque 7500 logements.

La réflexion hauteur de ce projet, dévoilé ce mardi, sera alimenté par un processus consultatif auprès des groupes communautaires, économiques et citoyens au cours des prochaines semaines, en plus d’une consultation publique sur le plan directeur du secteur, qui sera tenu par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à l’automne.

«L’introduction de bâtiments en hauteur est nécessaire aux fins de permettre un maximum de dégagement au sol au profit de la qualité du milieu de vie. Mais la hauteur peut s’inspirer de modèles nuancés et être complémentaire au profil du centre-ville», a indiqué Brian Fahey, l’un des porte-parole du groupe de promoteurs.

Le projet Bridge-Bonaventure prévoit notamment la construction de 7500 nouveaux logements, ainsi que l’aménagement de 1400 logements familiaux, et d’une proportion de 20% de logements sociaux.

D’une dimension de 2,3 km2, le secteur est situé à proximité du Vieux-Montréal, dans le sud-ouest de la métropole. Il comprend notamment les bassins Peel et Wellington et le triangle de la Pointe-Saint-Charles.

Une dizaine de promoteurs immobiliers sont associés au projet, qui nécessiterait des investissements de plusieurs milliards de dollars.

«La vision proposée permettra d’avoir un impact positif sur le plan de la densification en créant plus d’espaces pour les parcs et les parcours riverains, de même que les aménagements collectifs et culturels», a pour sa part indiqué Louis T. Lemay, président de la firme de design et d’architecture Lemay. Il estime qu’il s’agit d’une «façon concrète» d’améliorer la qualité de vie des futurs résidents du secteur.