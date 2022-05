C'est terminé pour Leylah Fernandez à Roland-Garros

Ennuyée par une blessure au pied droit, la Québécoise Leylah Fernandez a bien failli réaliser toute une remontée en troisième manche de son match quart de finale du tournoi de Roland-Garros, mardi, mais elle s’est inclinée 6-2, 6-7 (3) et 6-3 devant l’Italienne Martina Trevisan.

La 59e joueuse mondiale a mis 2 h 21 min pour l’emporter et atteindre pour la première fois de sa carrière le carré d’as d’un tournoi majeur, où elle affrontera une rivale américaine, soit Coco Gauff ou Sloane Stephens.

Pourtant, Fernandez avait effectué une belle remontée au deuxième set, effaçant une balle de match quand elle accusait un retard de 5-4. Au bris d’égalité, elle avait enlevé cinq des six premiers points pour prolonger les hostilités. Cependant, l’athlète de l’unifolié a nécessité un bandage avant de disputer la manche ultime et ses déplacements en ont été visiblement affectés. La 59e raquette mondiale a profité de l’occasion pour gagner assez facilement les premiers jeux, prenant le service adverse sur les deuxième et quatrième, notamment.

Malgré une poussée de plusieurs points pour réduire l’écart à 5-3, la joueuse de la Belle Province n’a pu réussir le bris au neuvième jeu, déposant les armes sur un coup croisé sur lequel elle s’était compromise du côté opposé.

Détentrice du 18e rang de la WTA, Fernandez visait une deuxième présence en finale d’un Grand Chelem, elle qui avait atteint cette étape aux Internationaux des États-Unis 2021.