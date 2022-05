Chaleur et précipitations: les Québécois auront un été hors normes

Après un printemps qui a tardé à arriver, les temps chauds et des précipitations au-dessus des normales saisonnières marqueront l’été 2022 au Québec.

Du moins, c’est ce qu’a annoncé MétéoMédia dans ses prédictions estivales. «Cet été sera marqué par du temps chaud généralisé, puisque la majorité du Canada aura droit à des températures près ou supérieures à la normale», a expliqué le directeur de la météorologie de la chaîne météo, Chris Scott. Il précise également que le pays aura le droit à un été orageux en raison de la chaleur et de l’humidité.

Au Québec et en Ontario, on prévoit des chaleurs et des précipitations aux dessus des normales saisonnières. «Le Québec et l'Ontario sont entourés d'eau chaude dans l'Atlantique et dans le golfe du Mexique, ce qui favorise la remontée de la chaleur dans la province», a ainsi expliqué André Monette, chef météorologue chez MétéoMédia.

Les Québécois auront un été hors du commun alors que le potentiel d’orage violent demeurera élevé toute la saison.

Bien qu’on s’attende à un été chaud et sec en Colombie-Britannique, «la sécheresse généralisée et les incendies de forêt sont moins préoccupants cet été qu’ils ne l’ont été au cours des étés précédents», a mentionné M. Scott.

Encore une fois, les Prairies canadiennes vivront un été chaud et sec en plus de se retrouver, en grande partie, dans la trajectoire des tempêtes, a indiqué la chaîne spécialisée.

Du côté des Maritimes, on prévoit du temps chaud et humide avec quelques fronts froids. «Du temps orageux offrira un certain répit de l’humidité», a-t-on également ajouté.