Complainte d’une vaccinée frustrée

Je partage entièrement les propos de cette « Anonyme » qui vous exprimait ce matin sa frustration de se sentir trahie par le gouvernement Legault, qui n’a pas exigé le passeport vaccinal dans tous les lieux publics et qui maintenant en a éliminé l’obligation, y compris pour entrer dans les restaurants. Ce qui fait que les gens comme moi et elle qui ont suivi à la lettre les directives gouvernementales se retrouvent maintenant laissés à eux-mêmes pour veiller à leur protection.

Sans aller dans les excès répressifs comme le recommandait cette personne, je pense comme vous, Louise, qu’il faudrait continuer à limiter la liberté des non-vaccinés. Aller au restaurant et être assis près d’une personne non vaccinée nous met automatiquement dans une position dangereuse.

Si dans une pièce la COVID circule, les non-vaccinés seront les premiers à l’attraper. Si par la suite ils se pointent dans un restaurant, alors ils contamineront ceux et celles qui les entourent, pendant toute la période où ils seront contagieux.

Vous devriez mentionner que le restaurant Chez Éric à Brossard va continuer à demander le passeport vaccinal même quand il ne sera plus obligatoire. Cela incitera peut-être d’autres restaurants à en faire autant pour protéger leur clientèle.

Personnellement, je considère que le gouvernement de François Legault a trahi tous ceux qui comme moi ont suivi leurs directives à la lettre et qui se sont conformés à toutes leurs demandes et obligations pour obtenir le fameux passeport vaccinal. Encore une fois, les récalcitrants non vaccinés gagnent en recouvrant les mêmes privilèges que les gens vaccinés. En plus d’être fâchant au final, je décrète que c’est une grave injustice pour les gens obéissants, puisque tout le monde a les mêmes droits, avec ou sans vaccin.

Denise Villeneuve

Je comprends votre frustration et je la partage. Mais je vous inciterais à réfléchir sur le fait qu’on doit prendre conscience qu’on ne pourra pas toujours vivre en vase clos par crainte de la menace COVID. Selon les scientifiques « on doit apprendre à vivre avec elle et avec les risques qu’elle présente ». S’il est un soulagement à considérer : les non-vaccinés resteront les plus susceptibles d’être hospitalisés, de développer des formes longues de la maladie et possiblement même d’en mourir. Au rayon des nouvelles tristes, votre restaurateur Éric a malheureusement péri sur son bateau lors d’une explosion survenue plus tôt cette année.