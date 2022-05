TURGEON, Rita



À Montréal, le 20 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Rita Turgeon, fille de feu Sylvio Turgeon et de feu Bernadette Chevalier et épouse de feu Louis-Philippe Coiteux.Elle laisse dans le deuil, ses filles Caroline et Nadia, ses petits-enfants, Leila, Loïc et Mayalys, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra parents et amis, le vendredi 3 juin, de 14h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUn service aura lieu le samedi 4 juin à 13h00 en l'église de L'Assomption.Ses filles souhaitent remercier de tout coeur les membres de l'équipe de soins du 4e étage du CHSLD Nicolet à Montréal pour leur bienveillance, leur dévouement, leur gentillesse et leur soutien dans les derniers mois de vie de Rita.