Des mauvais procès contre le nationalisme

Le PLQ et QS – c’est de bonne guerre – vont fustiger François Legault aujourd’hui pour ses propos sur l’immigration et la « nation », tenus en fin de semaine.

Un conseiller d’un de ces partis me confiait hier qu’il avait eu « envie de vomir » en entendant le chef caquiste. Ce dernier chercherait à faire des immigrants des « épouvantails ». Son discours nourrirait la « peur irrationnelle de l’Autre » et créerait un « vilain », responsable de nos maux, voire de notre disparition prochaine.

Bons procès

Paradoxalement, ce type de critique à l’emporte-pièce peut susciter son lot de « peurs irrationnelles ».

Certes, il faut se méfier du nationalisme. Par exemple lorsqu’il suscite la haine d’autres pays, d’autres nations, de minorités. Lorsqu’il propose des expansions territoriales.

On observe ces discours au Québec, bien entendu. Mais pas dans les partis politiques officiels, sauf erreur.

Au reste, le mot « nationalisme » a souvent été utilisé à mauvais escient. L’expansionnisme hitlérien par exemple, ne procédait pas d’un « nationalisme », mais plutôt d’un racisme : l’unification d’êtres prétendument supérieurs, les Aryens. Ce sont des « nations » qui l’ont défait.

Actuellement, en Ukraine, un sentiment national fort fonde le combat contre l’ogre poutinien, cet impérialiste slavophile.

Mauvais procès

Revenons au Québec. Quand il devise sur l’avenir de notre nation, il arrive à François Legault d’être malhabile ; d’utiliser un argumentaire mal dégrossi.

Son utilisation de la « majorité », par exemple, pour justifier la légitimité des lois 21 (laïcité) et 96 (langue française) est douteuse. Des lois appuyées par une majorité peuvent être injustes, bien entendu. Il pourrait mobiliser tant d’autres arguments pour défendre 21 et 96.

Cela fait-il du nationalisme de François Legault, de sa crainte d’une louisianisation tranquille, un terrible cas de nationalisme conservateur, ethnicisant ?

Ce serait lui faire un mauvais procès.

Même si l’exemple louisianais n’était pas idéal et plutôt stratégique, il traduit une crainte légitime d’une « petite nation », fragile par définition.

Une nation dont les membres ont, pour la majorité d’entre eux, le « dur désir de durer », de préserver ce qui fait leur différence.

Dans une fédération et une époque axées sur l’immigration, le Québec veut, depuis 1977 au moins, se constituer en creuset. La loi 101 avait cette vocation ; comme l’entente Cullen-Couture sur l’immigration de 1978.

En 1998, dans une revue américaine, le philosophe canadien-anglais Will Kymlicka (spécialiste du multiculturalisme) avait admirablement défendu le projet québécois. Je l’ai déjà cité ici ; permettez-moi de récidiver.

Il notait que le Québec a à peu près « le même taux d’immigration per capita que les États-Unis » et que la compétence en ces matières « est un des pouvoirs législatifs que les nationalistes ont réclamé et obtenu ». « Loin de vouloir préserver quelque forme de pureté raciale, les nationalistes québécois cherchent activement à convaincre des personnes d’autres races, cultures et croyances à se joindre à eux, de s’intégrer, à se marier avec eux et à les aider à construire une société moderne, pluraliste, distincte (francophone) au Québec. »

Le gouvernement Legault n’est pas en rupture avec ce projet. Mais le Canada actuel peut-il encore le tolérer ?

