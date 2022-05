Devils : une promotion pour Meghan Duggan

Les Devils du New Jersey ont promu Meghan Duggan au poste de directrice du développement des joueurs, mardi.

Cette promotion a été accordée un an après que l’équipe de la Ligue nationale eut embauché la femme de 34 ans. Elle occupait précédemment un poste dans l’équipe du développement des joueurs.

«En seulement un an, Meghan a déjà prouvé à quel point elle constituait un atout précieux pour notre service des opérations de hockey, en raison de son éthique de travail et de son expertise. Elle s'épanouira avec les nouvelles responsabilités de son rôle», a déclaré le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, dans un communiqué.

Duggan a pris sa retraite comme joueuse de hockey en octobre 2020, après avoir remporté 11 médailles (huit d'or et trois d'argent) avec la formation nationale féminine américaine. Elle était par ailleurs la capitaine des États-Unis aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et de Pyeongchang en 2018.

Les Devils comptent parmi leur rang plusieurs jeunes talents, dont notamment Jack Hughes et Dawson Mercer.

«Soutenir le développement de nos joueurs dès le moment où ils se joignent à notre organisation et guider leurs parcours individuels pour devenir des joueurs de la LNH à succès est primordial, a aussi affirmé le DG des Devils. Nous avons un noyau jeune en évolution au New Jersey. Ils sont sur le point de faire un autre bond en avant et nous aurons des talents excitants qui arrivent.»

Au prochain repêchage du circuit Bettman, les Devils détiennent le deuxième choix au total.