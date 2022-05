Enquête sur des allégations d’inconduites à l’UPAC: Lafrenière avait peur d’aller «passer la moppe à l’Assemblée nationale»

L’ex-patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) Robert Lafrenière était terrifié à l’idée qu’on découvre qu’il avait parlé secrètement à un journaliste de La Presse pour dénoncer la lenteur du travail du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

• À lire aussi: Jugement catastrophique contre l'UPAC: Lafrenière nie avoir orienté l’enquête

• À lire aussi: «Enquête bidon»: les patrons de l’UPAC soupçonnés d’inconduite grave

Dans le cadre de son enquête Serment sur les inconduites alléguées de Lafrenière et de ses subalternes, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a recueilli le témoignage de Me Marie-Claude Laberge, qui était avocate à l’UPAC.

Me Laberge a expliqué aux enquêteurs qu’en octobre 2015, Robert Lafrenière lui avait confié qu’il rencontrerait le journaliste de La Presse Denis Lessard pour lui faire part de «son insatisfaction de la vitesse du travail des procureurs».

Le 22 octobre 2015, le journaliste a effectivement publié un article intitulé «Dépôt d’accusations: l’UPAC s’impatiente». Le journaliste écrivait être informé de «source sûre» et expliquait qu’«une demi-douzaine d'enquêtes complétées par l’UPAC dorment depuis plusieurs mois au bureau du DPCP».

«De ces dossiers, deux touchent le financement du Parti libéral du Québec, les autres sont de ressort municipal ou concernent des contrats publics», poursuivait le journaliste, en décrivant que «l’impatience a atteint un sommet à l'UPAC devant l'inaction inexpliquée de la Couronne dans ces dossiers délicats qui se retrouvent dans les limbes.»

«Mort» si ça se savait

Trois ans plus tard, après que Robert Lafrenière ait déclenché une enquête pour découvrir l’auteur des fuites de l’UPAC dans les médias (le fameux Projet A), Me Laberge a rencontré M. Lafrenière dans le bureau de ce dernier. Le commissaire était alors accompagné de Frédérick Gaudreau, qui était alors commissaire associé aux enquêtes et qui a aujourd’hui succédé à M. Lafrenière comme grand patron de l’UPAC.

L’avocate a alors rappelé à Robert Lafrenière ce qu’il lui avait confié des années auparavant à propos de «la fuite faite à Denis Lessard».

«Lafrenière a dit que si elle en parlait, il serait bon pour aller passer la moppe à l’Assemblée Nationale», écrivent les enquêteurs du projet Serment dans les documents que nous avons consultés.

En d’autres termes, l’avocate a expliqué que Lafrenière «était mort», professionnellement, s’il était révélé publiquement que c’était lui qui avait parlé à Denis Lessard.

«Me Laberge spécifie qu’à voir l’expression faciale de Frédérick Gaudreau, il n’était pas au courant de cette rencontre de Lafrenière avec Lessard», notent également les enquêteurs.

L’avocate a raconté qu’une autre fois, alors qu’elle se trouvait dans son véhicule, le commissaire l’avait appelée, lui demandant si elle était seule, pour savoir si elle avait parlé de sa rencontre avec Denis Lessard avec quelqu’un d’autre. Elle a répondu que non.

«Système de fuites contrôlées

Selon la théorie du projet d’enquête Serment, Robert Lafrenière aurait «orchestré un système de fuites contrôlées concernant des enquêtes en cours à l’UPAC dans le but de son renouvellement à titre de commissaire de l’UPAC et de la création de l’UPAC à titre de corps de police spécialisée».

Ces éléments d’enquête ont été présentés au juge André Perreault en 2020, dans le cadre des procédures judiciaires qui visaient notamment les ex-ministres Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté, alors accusés de fraude et corruption.

En septembre 2020, le juge Perreault a ordonné l’arrêt des procédures à l’encontre des ex-ministres, estimant que Robert Lafrenière et certains de ses acolytes avait commis une «inconduite grave» en mettant sur pied une «enquête bidon», le Projet A.

L’enquête Serment du BEI, quant à elle, se poursuit toujours, et aucune accusation criminelle n’a été déposée à ce jour. Robert Lafrenière a assuré, cette semaine, qu’il avait toujours fait son travail avec intégrité et qu’il n’avait rien à se reprocher.