J.A. Happ accroche son gant

L’ancien lanceur des Blue Jays de Toronto J.A. Happ a pris sa retraite après 15 saisons dans le baseball majeur.

L’athlète de 39 ans en a fait l’annonce lors de son passage à la baladodiffusion «Heart Strong».

«Je ne ressentais peut-être pas ce que j'avais besoin de ressentir pour penser que je voulais continuer à faire ça. J'avais l'impression que c'était un signe, comme "OK, il est temps d'y aller", a déclaré Happ.

«Je pense que je suis toujours en train de le réaliser, mais je me réveille en me sentant bien et je suis heureux de commencer le processus d'être un père à temps plein, pour le moment, à tout le moins.»

Le natif de l’Illinois a amorcé sa carrière dans les ligues majeures en 2007 avec les Phillies de Philadelphie, l’équipe qui l’a repêché au troisième tour de l’encan amateur de 2004.

Happ a porté les couleurs des Blue Jays de 2012 à 2014 et de 2016 à 2018. Il a aussi été un membre des Astros de Houston (2010 à 2012), des Mariners de Seattle (2015), des Pirates de Pittsburgh (2015), des Yankees de New York (2018 à 2020), des Twins du Minnesota (2021) et des Cardinals de St. Louis (2021).

En 328 départs en carrière, Happ a maintenu un dossier de 133-100 et une moyenne de points mérités de 4,13. Il a été invité au match des étoiles du baseball en 2018, lorsqu’il évoluait avec les Jays.