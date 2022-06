L’Alliance l’emporte de nouveau

L’Alliance de Montréal n’en est qu’à la première campagne de son histoire, mais déjà, elle semble avoir apprivoisé son nouveau domicile: l’Auditorium de Verdun. Mardi soir, elle a remporté son deuxième match en autant de tentatives à domicile, défaisant les Blackjacks d’Ottawa 86 à 80.

Après un début de match plutôt lent, lors duquel les favoris de la foule ont rapidement pris un retard de sept points, ils ont tranquillement remonté la pente, terminant même la première demie avec une avance de sept points à leur tour.

L’Alliance a fait mine basse au troisième quart, permettant à leurs adversaires de remonter la pente à leur tour, mais s’est ultimement ressaisi au quatrième.

Le centre Gaios Skordilis a particulièrement bien fait pour les vainqueurs, calant huit de ses 11 tirs, ainsi que la totalité de ses quatre lancers francs, pour 20 points. Hernst Laroche (13) et Sherwood Brown (12) ont aussi passé la barrière des 10 points dans le triomphe.

Défensivement, l’équipe locale a résisté du mieux qu’elle l’a pu aux assauts de Walt Lemon fils et Deng Adel, qui ont respectivement inscrit 21 et 19 points dans la défaite. Chad Posthumus a aussi dominé aux abords du panier, récoltant 17 rebonds, en plus d’ajouter 12 points pour compléter son double-double.

L’Alliance poursuivra sa campagne inaugurale, vendredi, alors qu’elle se dirigera à Niagara, pour y affronter les River Lions.