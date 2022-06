L'Avalanche remporte un match complètement fou

Il fallait s’y attendre: c’est avec un festival offensif que s’est amorcé la série entre les Oilers d’Edmonton et l’Avalanche du Colorado, mardi à Denver. Cale Makar a totalisé quatre points, dont un but, et la première manche est allée à l’Avalanche au compte de 8 à 6.

J.T. Compher a également contribué avec une performance de deux buts pour l’Avalanche, qui tente de participer à la finale de la coupe Stanley pour la première fois depuis sa conquête aux dépens de Martin Brodeur et ses Devils du New Jersey en 2001.

Des séquences infernales

Certains des meilleurs joueurs au monde s’affrontent dans cette série, avec Connor McDavid et Nathan MacKinnon en tête de liste. Les deux joueurs ont d’ailleurs marqué chacun un but dans ce duel, mais d’autres joueurs se démarquent admirablement bien depuis le début des éliminatoires.

Evander Kane a notamment été le premier marqueur du match en première période, marquant lors d’une échappée. Il s’agissait d’un 13e but en 13 matchs éliminatoires pour lui. Il est seulement le quatrième joueur lors des 30 dernières années à réussir pareil exploit après Mario Lemieux (15 en 1992), Johan Franzen (13 en 2008) et Joe Sakic (13 en 1996).

Quelques instants plus tard, avant la fin de l’engagement, Zach Hyman a lui aussi touché la cible. Il a ainsi marqué dans un sixième match de suite, totalisant sept filets et neuf points au cours de cette séquence.

Andrew Cogliano, Nazem Kadri, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog ont également soulevé la foule du Ball Arena, tandis que Ryan McLeod, Derek Ryan et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué dans la défaite.

Sans trop de surprises compte tenu du pointage, les deux gardiens partants ont été chassés de la rencontre. Mike Smith a été remplacé par Mikko Koskinen après avoir cédé six fois sur 25 tirs. Son successeur a quant à lui réalisé 20 arrêts.

Dans le clan des vainqueurs, Darcy Kuemper a lui aussi retraité au vestiaire après avoir alloué trois buts sur 16 lancers. Pavel Francouz n’a guère fait mieux, repoussant 18 des 21 rondelles dirigées vers lui.

Le deuxième match de cette série aura lieu jeudi à Denver.