L’avenir des Forces armées canadiennes est en jeu

Échec lamentable, culture organisationnelle archaïque et hautement dommageable, résistance au changement, lacunes de leadership, l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour n’a épargné personne.

Ses conclusions sont sans équivoque, les Forces armées canadiennes ont besoin d’aide extérieure, d’oxygène, comme elle le dit, pour espérer commencer à endiguer la culture toxique de harcèlement et d’agressions sexuelles qui est en voie de décrédibiliser l’institution.

Détrompez-vous, l’enjeu n’est pas qu’ils n’ont pas essayé depuis 7 ans. Ils ont multiplié les comités, les directives, mais sans introspection. On a coché des cases.

On a même lancé une opération, l’Opération Honour. C’était la priorité ! Or à l’interne, l’Opération Honour a reçu tout un surnom, « Hop on her », saute-lui dessus.

Rendu là, tout est dit !

Grand ménage

Après des années de scandales, la destitution de deux chefs d’état-major et de combien d’autres hauts gradés, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, n’avait pas d’autre choix que de promettre de respecter à la lettre le remède de cheval de Louise Arbour.

Déjà la mise en œuvre du tiers des recommandations est lancée, le reste suivra, le tout sous la supervision d’un expert indépendant.

Mais peut-on y croire ? Pour une rare fois, Anita Anand a laissé de côté son script.

Qu’est-ce qui a changé ? C’est l’équipe, tranche-t-elle. Lire ici, nouvelle ministre, nouveau sous-ministre, nouveau chef d’état-major. Il faut agir maintenant, c’est l’avenir des Forces armées canadiennes qui en dépend, a conclu la ministre.

La présence du premier ministre aurait certainement contribué à sceller l’engagement politique cette fois-ci. Il a préféré aller à Québec parler contrôle des armes à feu. Moins risqué.

Sur le fond, ça ne change rien. Le prochain scandale, son gouvernement ne pourra plus s’en laver les mains.