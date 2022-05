Legault, comme César devant le Rubicon

François Legault exige d’Ottawa des pouvoirs supplémentaires dans le domaine de l’immigration.

À n’en pas douter, les obtenir est nécessaire si on se soucie sérieusement de l’avenir du français.

Mais ce qui m’intéresse ici, c’est le calcul politique derrière cette très habile manœuvre.

La CAQ sait que sa réélection est assurée.

Le seul danger est que la certitude d’une victoire écrasante conduise trop d’électeurs à bouder les urnes ou à se faire plaisir en votant pour un autre parti.

Raison

Pour que son bassin potentiel d’appuis ne s’effrite pas, il faut donc que la CAQ offre une raison forte de voter pour elle.

Cette raison doit être plus forte que : malgré nos défauts, récompensez-nous d’avoir relativement bien gouverné dans des circonstances ultra-compliquées.

Avec cette demande, François Legault amène le débat sur un terrain qui lui est favorable.

D’une part, il est difficile de trouver une demande plus consensuelle que celle-là au Québec.

Seuls s’y opposent fermement une frange du monde patronal et les tenants les plus durs du multicultu-ralisme canadien.

D’autre part, le thème embarrasse les autres partis.

Il amoindrit la valeur d’une carte que le PQ aurait assurément jouée. La CAQ pourra dire : il n’y a pas que le PQ qui s’inquiète pour l’avenir de la nation.

Il enfonce aussi un pieu en plein ventre du PLQ.

Mme Anglade, qui ne sait plus à quel saint se vouer, a voulu reconnecter le PLQ sur l’électorat francophone.

Les anglophones et les allophones qui contrôlent le PLQ ont tiré sur sa laisse, et Mme Anglade reprend maintenant leur délirante rengaine sur le manque « d’ouverture » du Québec.

La CAQ voit aussi l’embarras que l’immigration et, plus largement, les questions identitaires provoquent chez QS, comme on l’a vu lors des débats sur la laïcité et la langue.

QS est en effet un étrange regroupement de multiculturalistes fédéralistes et de pseudo-souverainistes dont le nationalisme souffre de dysfonction érectile.

On pourra objecter que ce mandat fort que François Legault réclame, il l’a déjà.

Mais l’immigration n’était pas au cœur de son discours électoral en 2018.

Se faire élire sur ce thème permettrait à François Legault de dire à Ottawa : quand je parle, c’est une large partie du peuple québécois qui parle avec moi.

Plan B

Jusqu’ici, Ottawa a dit non à toutes les demandes du gouvernement caquiste avec une désinvolture qui montre qu’on ne craint plus le Québec.

Le Québec n’a aucun rapport de force parce que son gouvernement n’a pas de plan alternatif.

Un rapport de force, c’est quand on doit vous donner quelque chose parce qu’on ne peut pas vous le refuser, parce que ce serait très dangereux de vous dire non.

Pour le moment, après chaque refus, François Legault ronge son frein jusqu’à la prochaine rebuffade.

La CAQ, un peu comme QS, est aussi une coalition. L’impatience monte dans son aile nationaliste.

L’heure de vérité se rapproche pour elle. Les choses sérieuses commenceront après sa réélection.