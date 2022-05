Les vols à 500 $ offerts dès demain

Seuls les voyageurs se déplaçant à des fins personnelles auront droit à un maximum de trois vols aller-retour à 500$ par année, a précisé le ministre François Bonnardel, à la veille de l’entrée en vigueur de son nouveau programme d’accès aérien aux régions.

Les transporteurs devront toutefois se fier à la bonne foi de leurs passagers pour s’assurer du respect des modalités du programme, dévoilées mardi par le ministre des Transports, puisqu’il n’y aura pas de vérifications additionnelles.

En principe, une personne qui voudrait voyager entre Montréal, Québec ou l’aéroport de Saint-Hubert vers une région éloignée, comme Gaspé, ne sera pas admissible au tarif subventionné si son voyage est remboursé par son employeur.

Avant de se procurer son billet en ligne sur le site internet du transporteur, un voyageur devra notamment s’engager «que le déplacement est effectué exclusivement à des fins personnelles et non pour affaires ou dans le cadre du travail».

Les voyageurs devront aussi consentir «à la transmission par le transporteur de tout renseignement personnel au ministre des Transports à des fins de vérification du respect des éléments attestés», peut-on lire sur le site internet de l’un des transporteurs.

Mais dans les faits, aucune ressource gouvernementale ne sera affectée à des tâches de vérification. «Le but, ce n’est pas de faire une chasse aux sorcières», a indiqué M. Bonnardel.

Ouvert aux non-résidents

En revanche, les voyageurs non résidents et les étudiants étrangers pourront eux aussi se procurer eux aussi des billets aller-retour au tarif de 500$, qui comprend les taxes et les frais aéroportuaires.

L’objectif, a rappelé le ministre, est d’abord de stimuler l’économie régionale et d’aider à la relance touristique. En tout, 98 800 billets à rabais seront rendus disponibles d’ici le 31 mars 2024, ce qui représente 50% de la demande anticipée.

«Les personnes morales ont des déductions fiscales quand même importantes pour leurs déplacements», a souligné M. Bonnardel, lorsque questionné sur la décision d’exclure les voyages d’affaires et des déplacements de travailleurs, qui représentent pourtant la majorité des voyageurs sur les vols régionaux.

«Pour nous, ce qui était important, c’était de permettre aux gens qui ne sont pas des personnes morales, qui ne sont pas des compagnies, de se dire: “pour une première fois au Québec, je peux voyager à un prix raisonnable”», a expliqué M. Bonnardel.

Les transporteurs optimistes

«On croit vraiment que ce nouveau programme-là va ramener du monde sur les vols», a commenté le PDG d’Air Creebec, Sylvain Dicaire, l’un des six transporteurs participants, en rappelant que la pandémie a donné un dur coup à l’industrie aérienne régionale.

Le nouveau programme viendra en quelque sorte «donner des ailes» aux Québécois, en ouvrant les portes de la plupart des régions du Québec, a illustré à son tour Julian Roberts, de Pascan Aviation.

Un autre volet du programme, qui remplace le Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA), permettra de rembourser de 30 à 50% du coût d’un billet d’avion pour les résidents de la Basse-Côte-Nord et de la Côte-Nord, de l’île d’Anticosti, des Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, d’Eeyou Istchee Baie-James et de Whapmagoostui.