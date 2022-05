Longueuil: 100 M$ pour les parcs, les infrastructures et les pistes cyclables

La Ville de Longueuil a annoncé lundi un investissement de 100 millions $ en 2022 pour améliorer les parcs et les pistes cyclables et rénover les infrastructures publiques.

Sur le montant injecté, 54 millions $ seront consacrés aux infrastructures urbaines, dont 13 millions dans les parcs, alors que 35 millions $ seront investis dans le secteur de l’environnement et la gestion des eaux.

Se disant soucieuse d’améliorer les milieux de vie des communautés, l’administration de la mairesse Catherine Fournier a dégagé un montant de 10 millions $ à injecter dans la mobilité et la sécurité des piétons et des cyclistes.

L’investissement couvre près de 180 chantiers, dont la réfection de la chaussée de la voie de desserte du boulevard Taschereau en direction est et le réaménagement des aires de jeux des parcs Laurier, Léo-Ayotte, Boismenu et Geais-Bleus.

«En investissant [...] dans la sécurité et la mobilité des citoyennes et des citoyens, notamment par l’ajout de liens cyclables ainsi que dans leurs milieux de vie en remplaçant les aires de jeux et les terrains de balles dans les parcs, Longueuil favorise le bien-être, la vie communautaire et la pratique de sports et de loisirs», a indiqué Nathalie Delisle, présidente de la Commission du développement social et des relations avec les citoyens de la Ville.

«L’environnement, l’eau et la mobilité active demeurent nos priorités et elles se reflètent dans ces investissements», a ajouté Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et responsable des finances et des infrastructures, de l’habitation, de l’urbanisme et du patrimoine.