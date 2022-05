L’UPAC doit se remettre en question!

L’UPAC a un sérieux examen de conscience à faire. Encore une fois, une brique s’abat sur l’unité qui, rappelons-le, a pour mission de renforcer le lien de confiance entre la population et les institutions en luttant contre la corruption, la collusion et le trafic d’influence.

Les passages du jugement qui ont été rendus publics lundi datent de septembre 2020. La seule raison pour laquelle c’est hier qu'on a pu en connaître la teneur, c’est parce qu’ils étaient lourdement caviardés. Il serait donc raisonnable de croire que l’UPAC et son nouveau commissaire, Frédérick Gaudreau, avaient accès depuis près de deux ans à la version intégrale qui remet sérieusement en question les motivations, l’intégrité et la rigueur de l’organisation dans sa capacité à mener ses enquêtes, à procéder à des arrestations et à traduire en justice des accusés sous la direction de Robert Lafrenière.

Qu’ont-ils fait depuis ce jugement dévastateur? Bruits de criquets...

Ce silence alimente le cynisme et la méfiance de la société civile envers l’UPAC. L’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes concernant l’enquête de l’UPAC sur les fuites de données sensibles (oui, oui, il s’agit bien d’une enquête sur une enquête...) n’est pas terminée, et il faudra en attendre les conclusions ainsi que la décision que prendra le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour connaître le fond de l’histoire, mais si ce qui est soulevé dans le jugement est un tant soit peu véridique, il s’agit ici de potentielles accusations graves qui mineraient sérieusement la survie de l’UPAC comme corps de police indépendant.

Comme citoyens, nous sommes en droit d’avoir des réponses aux différentes questions soulevées tant par les tribunaux et les enquêteurs du BEI que par les acteurs de la société civile. Je respecte le principe de l’indépendance des pouvoirs policiers, mais cela ne donne pas le droit de potentiellement détruire des vies et des réputations en toute impunité et sans devoir rendre des comptes.