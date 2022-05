Paris sportifs: peu d’amour pour les Oilers

Les Oilers d’Edmonton n’ont pas la faveur des preneurs aux livres au moment d’amorcer la finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey contre l’Avalanche du Colorado.

Mardi avant-midi, quelques heures avant le début de la série de troisième tour, le site Mise-o-jeu + affichait une cote de 1,38 pour une victoire des «Avs» dans cette confrontation au meilleur de sept rencontres; celle des Oilers était de 2,85.

Les amateurs de hockey peuvent également se prononcer sur le nombre de parties nécessaires pour déterminer l’issue de la série. L’option «Colorado en 5» est la plus probable aux yeux de la plateforme, la cote ici étant de 4,30. Un gain en six joutes de la meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière est évalué à 4,80, tandis qu’un balayage pourrait rapporter sept fois et demie la mise de départ. Un triomphe de l’Avalanche en sept affrontements est coté à 5,00.

À l’opposé, ceux plaçant leurs billes sur une qualification des Oilers au tour ultime pourraient empocher un bon montant s’ils ont raison. Ils gagneront 8,50 leur somme initiale si Edmonton gagne en six ou sept duels. La sélection «Edmonton en 5» pourrait valoir 14 fois la mise, tandis qu’une victoire en quatre matchs d’affilée procurerait aux parieurs concernés 23 fois l’argent en jeu.