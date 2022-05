Projet de loi C-11: un syndicat plaide pour un renforcement du CRTC

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) réclame des amendements au projet de loi C-11 qui vise à modifier la Loi sur la radiodiffusion pour réglementer les entreprises en ligne.

Le Conseil provincial du secteur des communications du syndicat affilié à la FTQ a plaidé lundi devant le Comité permanent du patrimoine canadien pour un élargissement du pouvoir réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CTRC).

Il recommande un élargissement du pouvoir réglementaire du CRTC au financement des nouvelles locales et de la télévision communautaire lui permettant de se pencher notamment sur les tarifs des entreprises en ligne.

«Nous avons besoin d'une nouvelle loi rapidement pour permettre aux radiodiffuseurs de retrouver leur rentabilité et protéger les emplois, mais dans sa forme actuelle, le projet de loi C-11 comporte trop d'incertitudes», a affirmé Valin-Landry, président du CPSC.

Le CPSC suggère un amendement d’un article pour mieux préciser ce qu’est le système canadien de radiodiffusion dans un contexte d’ouverture du marché et éviter la vente d’entreprises canadiennes de radiodiffusion à des intérêts étrangers.

«La mission et la responsabilité du CRTC devraient en plus être renforcées à l'égard de ce que nous appelons les objectifs phares de la politique canadienne de radiodiffusion soit principalement la propriété et le contrôle canadiens des entreprises de radiodiffusion, la programmation canadienne et les emplois offerts par le système canadien de radiodiffusion», a ajouté Nathalie Blais, conseillère au Service de la recherche du SCFP.