Remède aux cystites à répétition

À Sabrina qui avoue faire des infections urinaires à répétition sans trouver le moyen d’en guérir, je voudrais témoigner de mon cas personnel de femme de 85 ans. Je faisais des cystites à répétition pendant une bonne partie de ma vie. Un jour, j’ai enfin trouvé le médicament qui m’a libérée de mon problème.

Chaque fois que j’allais voir mon médecin de famille avec une infection urinaire, il me prescrivait des antibiotiques à prendre pendant trois jours, cinq jours, ou même parfois dix jours. La médication étant à court terme, l’infection n’était jamais complètement guérie. Ce qui en restait avait comme conséquence de raviver le problème.

Lors de ma dernière infection avant qu’on trouve un bon médicament, j’étais allée consulter un urologue de Saint-Jean d’Iberville. C’était ma 39e cystite en trois ans, et je trouvais que ça commençait à faire assez. Le spécialiste m’a alors prescrit des Teva- Nitrofurantoin, que je prends chaque jour depuis quatre ans. Hormis une seule fois il y a deux ans, je n’ai plus jamais fait de cystite.

Clo

Je suis étonnée que vous puissiez prendre cet antibiotique sans discontinuer depuis aussi longtemps, car normalement on prend ce genre de médicament pour une période déterminée et courte. Mais comme seul un médecin peut le prescrire, que la barrière à une consommation dangereuse est ainsi gérée par la profession (médicale et pharmaceutique), je consens à publier votre suggestion qui pourrait être utile à d’autres femmes affectées par les cystites à répétition.