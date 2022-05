Roland-Garros: Dabrowski à une victoire de la finale

La Canadienne Gabriella Dabrowski tentera d’atteindre une cinquième finale de Grand Chelem en double mixte puisqu’elle a brillamment vaincu Lucie Hradecka et Gonzalo Escobar en deux manches de 7-5 et 6-2 en compagnie de John Peers, mardi aux Internationaux de France.

• À lire aussi: C'est terminé pour Leylah Fernandez à Roland-Garros

La paire gagnante a obtenu son billet pour les demi-finales en 73 minutes. Les troisièmes têtes de série affronteront mercredi Ena Shibahara et Wesley Koolhof, deuxièmes favoris.

Dabrowski a triomphé à Roland-Garros avec Rohan Bopanna en 2017, puis s’était inclinée en finale lors des deux années suivantes aux côtés de Mate Pavic. Elle compte également un titre aux Internationaux d’Australie avec Pavic en 2018.

Annabelle Xu l’emporte

Chez les filles, la Montréalaise Annabelle Xu, 18 ans, a créé la surprise en venant à bout de la troisième tête de série, l’Andorrane Victoria Jimenez Kasintseva, en deux sets de 6-2 et 6-4. Elle a toutefois connu moins de succès en double; Ekaterina Khayrutdinova et elle ont été battues 6-2, 4-6 et 11-9 par les Américaines Liv Hovde et Qavia Lopez.

Également originaire de Montréal, Jaden Weekes et son partenaire américain Ozan Colak ont eu l’ascendant au super bris d’égalité, de sorte qu’ils ont défait le Namibien Connor Henry Van Schalkwyk et le Suédois Sebastian Eriksson 6-4, 2-6 et 10-5.

La Torontoise Victoria Mboko, 15 ans, a pour sa part vaincu la Britannique Rana Akua Stroiber en trois manches de 6-7 (2), 6-2 et 6-3 pour accéder aux huitièmes de finale. La 11e tête de série a rendez-vous avec Hovde, sixième favorite, mercredi.

Mia Kupres, 18 ans, s’est finalement inclinée en double. Elle évoluait en compagnie de Stroiber.