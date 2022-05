Taxation: le Québec se tire dans le pied

Un jugement de la Cour suprême vient de transformer la fiscalité municipale en ennemi de l’essor économique du Québec. Les villes, affamées de nouveaux revenus, ont réussi à obtenir le droit d’appliquer la taxe foncière à une panoplie d’équipements technologiques stratégiques. On mesure à peine l’ampleur des conséquences négatives. Jusqu’où les évaluateurs municipaux pourront-ils inclure des équipements comme faisant partie de l’immeuble en vertu des nouvelles définitions de la cour? Je vous donne une liste d’exemples de ce qui dorénavant pourrait être taxé:

√ les serveurs, refroidisseurs et génératrices des centres de données;

√ les laboratoires;

√ les équipements de radiologie;

√ les équipements technologie sans fil;

√ les systèmes de robotisation et d’automatisation, par exemple dans les entrepôts.

En somme, c’est toute la colonne vertébrale technologique de notre économie qui est menacée. Ceux qui y ont investi massivement se verront pénalisés.

Pour François Legault

Le gouvernement Legault peut voir dans ce jugement de la Cour suprême une solution à l’un de ses problèmes. Les villes sont à la recherche de nouvelles sources de revenus. Les maires et mairesses ont fait entendre leur impatience au dernier congrès de l’UMQ. Voici donc une manne qui pourrait les calmer.

Ce serait une grave erreur de penser ainsi. François Legault et Pierre Fitzgibbon devraient au contraire s’inquiéter au plus haut point de ce jugement. Leur gouvernement aurait intérêt à se mettre sur la planche à dessin pour réécrire la Loi sur la fiscalité municipale pour éviter ce dérapage malheureux.

Si François Legault souhaite garder le cap sur l’objectif que le Québec rattrape l’Ontario en matière de croissance économique, punir les investissements technologiques est la pire chose qu’on puisse faire. Déjà que le Québec enregistre un retard dans les investissements privés des entreprises, notamment en technologie.

Gaffe

En surtaxant l’infrastructure technologique, le Québec se tire dans le pied dans le cas d’au moins trois de ses grands défis économiques.

1. La pénurie de main-d’œuvre. Devant le manque de main-d’œuvre, l’investissement en robotisation, en automatisation et en intelligence artificielle est la clé. C’est ainsi que nos entreprises vont pouvoir rester compétitives et hausser les salaires.

2. La productivité. C’est un problème majeur que le Québec traîne depuis longtemps et qui explique d’autres problèmes économiques comme notre plus faible niveau de vie. On n’accroît pas la productivité en 2022 sans investir massivement dans la technologie.

3. L’inflation. Cette taxation frappera de plein fouet les entrepôts dans l’alimentation et le commerce de détail, qui sont et seront de plus en plus automatisés. La facture sera forcément refilée au consommateur. Même chose en ce qui concerne la téléphonie sans fil ou le secteur de la santé. Une nouvelle source d’inflation.

Les milieux économiques comprennent le caractère contre-productif de cette nouvelle taxation et crient à l’aide avec raison. D’ailleurs, les élus municipaux, qui ont tenu à jouer les avant-gardistes verts au dernier congrès de l’UMQ, devraient eux aussi réfléchir avant de piger gloutonnement dans ce nouveau plat de bonbons.