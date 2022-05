Tramway: Un grand boisé et des milieux humides détruits dans le secteur Chaudière

Une superficie boisée de près de 11 hectares, incluant 8 hectares de milieux humides, sera détruite dans le secteur Chaudière pour accueillir le projet de tramway. La Ville de Québec s’engage à compenser les milieux impactés.

Le Bureau de projet a fait le point, mardi, sur l’implantation du futur Centre d’exploitation et d’entretien (CEE) d’une grandeur de six terrains de football et les aménagements qui seront réalisés dans tout le pôle Chaudière.

L’immense garage, voisin du IKEA, pourra abriter les quelques 36 rames du futurs tram (le chiffre pourrait varier légèrement). Sa construction, qui débutera l’an prochain, devrai durer entre 24 et 30 mois, peut-être même 36 mois.

À lui seul, il nécessitera le déboisement de 5,2 hectares. De nombreux arbres seront également sacrifiés dans la Montée Mendel (superficie de 2,8 hectares), sur les terrains qui accueilleront le futur Parc-O-Bus (1,7 hectares) ainsi que le pôle d’échanges et la piste cyclo-piétonne (1,3 hectares).

Autorisations environnementales

La Ville dit avoir déjà obtenu toutes les autorisations environnementales nécessaires – ou presque – pour procéder aux travaux de déboisement et de décontamination qui s’amorceront dès cette année.

Son partenaire privé, qui sera sélectionné au terme d’un appel d’offres pour la construction des infrastructures, devra lui aussi obtenir diverses autorisations du ministère de l’Environnement dans les prochaines années, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

L’acquisition de tous les lots ciblés dans le secteur est presque complétée, à l’exception de terrains appartenant à Cominar, lesquels font l’objet d’une procédure d’expropriation.

La Ville possédait déjà plusieurs terrains dans le secteur, incluant un ancien dépotoir, pour accueillir le CEE, identifié comme le « cœur du projet » par le directeur du Bureau de projet du tramway, Daniel Genest.

D’autres arbres replantés à Cap-Rouge

Même si elle n’en pas l’obligation légale, la Ville s’est engagée à replanter l’équivalent des superficies qui devront être rasées. Elle ignore le nombre d’arbres, au total, qui devront être abattus.

« Le dénombrement individuel des arbres dans un boisé, c’est extrêmement périlleux et difficile à faire. C’est pour ça qu’on parle de superficie, d’où la mécanique de compensation d’un hectare pour un hectare », a indiqué François Trudel, directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.

L’administration Marchand s’engage par ailleurs à augmenter sa cible de canopée dans le secteur Chaudière à 35 % (comparativement à 25 % actuellement) et à 50 % dans le quartier Cap-Rouge (alors qu’elle se situe présentement à 39 %).

Quant à la destruction des milieux humides, jugée inévitable, ces derniers seront compensés à hauteur de 5 M$ par la Ville qui versera cette somme au ministère de l’Environnement, comme le prévoit la Loi sur la qualité de l’environnement. La compensation servira au financement du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques.