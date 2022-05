Une célébration de la vie

Hier, à 9 h 55, j’ai envoyé un texto à François-David Rouleau. Pour lui rappeler que son père allait partir en paix.

Puis, à 10 h, en même temps que le téléphone sonnait pour une autre histoire de carte de crédit, j’ai eu une pensée très forte pour mon ami Pierre. Me Pierre Rouleau, mon avocat depuis les débuts de Lance et Compte et surtout, mon ami et complice dans quelques aventures... économico-sportives.

Il avait décidé de recevoir l’aide à mourir hier, lundi à 10 h. Denise, sa femme et son amour depuis toujours, et ses enfants François-David et Marie-Julie étaient proches.

Quand Pierre Rouleau a appris brutalement qu’il lui restait de cinq à sept semaines à vivre, il a pris une décision.

« Je ne voulais pas que ma femme et mes enfants me voient râler de souffrance et perdre ma dignité. J’ai décidé que si la vie était un don à la naissance, la mort pouvait être un acte médical. Ils ne me verront pas comme un grabataire », me racontait-il la semaine dernière.

NÉGOCIER UN DERNIER CONTRAT

Mon ami Pierre a toujours été fier et un amant de la vie. Son poste téléphonique au bureau était le 225. Pour lui rappeler que c’était le poids visé et rarement atteint.

Toute la semaine dernière, sa voix était posée, solide.

Rien à l’entendre qui aurait pu annoncer qu’il lui restait six jours à vivre. Puis cinq. Puis quatre.

Tellement que mercredi dernier, je lui ai raconté qu’un truc me boguait dans le contrat négocié avec une maison de production. C’est comme si j’avais appuyé sur un démarreur.

« On te parle de cession de droits ? Jamais. Tu cèdes une licence d’exploitation, jamais autre chose. »

Ç’a duré une bonne demi-heure et ç’a finit par : « Demain, dis-moi comment ça s’est passé. »

Le lendemain, avant de parler de ses enfants et de ses derniers jours, j’ai rassuré l’avocat. Il a ri en disant que cette fois, il n’y aurait pas de facture.

CHAMPAGNE, BONS VINS ET HOMARD

Il a raconté comment se passaient les après-midi et les soirées. Les enfants apportent de bonnes bouteilles de vin et de champagne, du homard et du foie, et Pierre leur dit tout ce qu’il n’avait pas eu le temps de leur expliquer.

« Je leur dis de vivre. À fond. J’étais fier de savoir que François-David avait couvert son tournoi de golf en Oklahoma au lieu de rentrer à mon chevet. Son travail est resté professionnel même si je savais qu’il avait de la peine. Et puis, Denise et moi, on a profité de la vie avec nos enfants. On les a traînés partout en Europe, on a jasé, on leur a parlé. Avec mon gars, j’ai passé des semaines père-fils en Floride, on a joué au golf ensemble et quand il a commencé à couvrir les grands tournois, il m’est arrivé de l’accompagner. J’attendais au condo ou à l’hôtel qu’il revienne du travail. C’est un privilège et nous l’avons savouré tous les deux », de dire Me Rouleau.

EN PROFITER

Dimanche, sans doute à cause de la médication, la voix de Pierre était moins assurée. Mais on a quand même jasé une bonne demi-heure quand Lady Ju s’est jointe à la conversation. Denise est infirmière, et quand la belle Julie avait besoin d’un coup de pouce dans le système, qui on appelait, pensez-vous ? Denise, bien sûr.

Mais avant de raccrocher, conscient que c’était la dernière fois, Pierre a encore eu un sourire.

« Toi, ça doit être au moins 100 ans...mais moi, avec tout ce que j’ai fait, si je meurs à 71 ans, je pourrai me vanter d’avoir vécu 90 années. J’aurai profité de ma vie », a-t-il soufflé.

Et la dernière semaine aura été une célébration de ces 90 ans...

Bijou et monsieur le Marquis

Ça n’arrête pas. Mike Bossy, Guy Lafleur. Vendredi, Pierre Rinfret, notre Bijou malcommode national. Et voilà que Daniel Poulin, notre confrère de Radio-Canada et de 110 %, est parti samedi en fin d’après-midi.

Il m’avait prévenu il y a un mois que sa route allait s’arrêter dans quelques semaines. Il a écouté son cher Glenn Gould jouer Bach tant qu’il a eu conscience et il est parti.

Un livre sur 100 %

Monsieur le marquis, comme on le surnommait à 110 %, a laissé de nombreux souvenirs chez les amateurs de l’émission. Il a même écrit un livre sur l’histoire rocambolesque de 110 %, une émission qu’on n’est jamais parvenu à faire oublier. Encore moins à remplacer.

Le réalisateur, producteur et penseur de 110 %, Éric Lavallée, doit avoir une grande peine.

C’est pour ça qu’il ne faut pas laisser la peur d’avoir peur empoisonner vos vies.

Faut vivre. Là. Tout de suite. Maintenant.