Washington va fournir à l’Ukraine «des systèmes de missiles plus avancés»

Les États-Unis «vont fournir aux Ukrainiens des systèmes de missile plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur-le-champ de bataille en Ukraine», écrit Joe Biden dans une contribution au New York Times, diffusée mardi par le journal.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 97e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Indiquant qu’il voulait que l’Ukraine soit «dans la position la plus forte possible» en cas de négociations avec la Russie, le président américain précise toutefois : «Nous n’encourageons pas l’Ukraine et nous ne donnons pas à l’Ukraine les moyens de frapper en dehors de ses frontières».