RACINE, Daniel



À l'hôpital Le Gardeur, le 27 mai 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Daniel Racine, fils de Mme Geneviève Leclerc et feu M. Robert Racine.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Trudel, ses filles Geneviève et Marie-Noëlle, sa petite-fille Madison, ses soeurs : Louise (Raymond), Linda et Sylvie (Gilles), son frère Richard (Nicole), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 juin 2022 de 10h à 13h30 au :SAINT-AUGUSTIN450-473-5934Les funérailles auront lieu à 14h ce même jour, en l'église de Saint-Augustin.