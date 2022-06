POULIOT, André



De Laval, le 25 mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Pouliot.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse des 53 dernières années Claudette Lévesque, ses fils Stéphane et Sylvain (Chantal), ses petits-enfants Lily-Jade, Sébastien et Jonathan, son frère Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, son ami de longue date Daniel Leclerc et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin de 12h à 16h au:450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.