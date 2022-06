BROSSARD, Françoise



À Laval, le 23 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Françoise Brossard, épouse de feu Gilbert Parisien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Nancy), Marielle (Daniel) et Pierre-André (Joëlle), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère et sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 juin 2022 de 14h à 21h et le samedi 18 juin de 8h30 à 9h30 au :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 18 juin à 10h en l'église Saint-Théophile située au 6000, 31e Avenue, Laval, QC, H7R 3N1, suivies de l'inhumation de ses cendres ainsi que celles de feu son époux Gilbert Parisien au cimetière de la paroisse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre de l'unité des soins palliatifs de la Cité de la Santé de Laval.