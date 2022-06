DUFOUR, Gisèle



Aux bons soins du personnel et des bénévoles de la Maison St-Raphaël (soins palliatifs), c'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de la comédienne Gisèle Dufour qui nous a quittés le 6 mai 2022, à l'âge de 91 ans et 10 mois.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Dufour (Lise Daneau), le père de son fils, Albert Mashaal, ses frères et soeurs Huguette, Bibiane, Lise (Karl Klims), Patrice (Josette Bouchard), sa belle-soeur Lorraine Turmel (feu Laurent Dufour), sa filleule Caroline Perron (Sylvain Serres, et son fils Jonathan), ses neveux et nièces Isabelle Perron (Michel Gagnon et leur fille Mariane), Catherine Perron (et sa fille Virginie), Jean-François Perron, Bettina (Glen Klepsch), Karen (son fils Tristan) et Erich Klims, Marc-Antoine Dufour (Mariève Deslandes et leurs cinq enfants), Sylvie Dufour (Normand Desjardins et leurs enfants Alexandre et Émilie), Sonia Dufour (Denis Simard et leur fils Gabriel), Aggie Rioux (et sa fille Krista (Mario Quici)), Hannah Rioux (ses enfants Tatiana, Aline-Béatrice et Gabriel) et Alain Rioux (Élise Provost), ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s de la colonie artistique.Que son âme repose en paix aux côtés de ses frères et soeurs Aline, André et Laurent, ses parents Amandine Bouchard et Camille Dufour.Vous êtes cordialement invités à lui rendre hommage le samedi matin, le 4 juin à l'église Saint-Germain d'Outremont, 20 avenue Vincent-D'indy, à 11h00.Maison St-Raphaël, 514-736-2001(https://maisonstraphael.org)