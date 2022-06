BÉDARD, Julien Claude, scj



28 juin 1940 - 28 mai 2022Julien Claude Bédard, scj, est décédé à l'Hôpital Fleury, à Montréal, le 28 mai 2022 à l'âge de 81 ans et 11 mois. Il était membre de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus. Il était le fils de Humbéline Pelletier et de Joseph Charles Bédard.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne Bédard, sa belle-soeur Anne-Marie Bédard, ses neveux et nièces et un grand nombre d'amis.Les prêtres du Sacré-Coeur de Jésus, membres de sa communauté de Montréal, vous accueilleront au salon funéraireoù le corps sera exposé le mercredi 1er juin de 13h à 17h puis de 19h à 21h; le jeudi 2 juin 2022 de 9h à 10h40.La messe des funérailles sera célébrée le jeudi 2 juin 2022 à 11h à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens située au 10005, rue Parthenais Montreal, QC.L'inhumation se fera au cimetière à Grenville, QC, route 148.