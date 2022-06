GAUVIN, Florent



À Montréal, le mercredi 4 mai 2022 est décédé, à l'âge de 95 ans, M. Florent Gauvin, époux de Mme Yvette Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Michèle), Gervais (Manon), Stéphane (Claudette), Gaétan et Ginette (Ronald); ses petits-enfants Martin Alexandre, Frédéric, Mathieu, Philippe, Stéphanie, Valérie, Steve et Maxime, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 juin 2022 à partir de 9h30. Les funérailles seront célébrées à 17h au même endroit.