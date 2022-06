BÉLAND, Claudette



À Montréal, le 22 mai 2022, est décédée Mme Claudette Béland.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Annie), Martin (Julie), Vincent (Marie-Pier) et ses 9 petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, leur conjoint ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 11 juin de 13h à 18h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 17h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.