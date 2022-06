ROSS (MARENGER), Béatrice



De Saint-Eustache, le 21 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Béatrice Ross (Marenger), épouse de feu M. Maurice Marenger, fille de feu M. Arthur Ross et de feu Mme Albertine Gendron.Femme de grand coeur et impliquée dans sa communauté, elle a fait beaucoup de bénévolat auprès du CLSC et du Manoir St-Eustache durant de nombreuses années. Elle a accompagné et veillé sur une multitude de personnes nécessitant des soins médicaux.Elle laisse dans le deuil sa famille ainsi que de nombreux amis.Elle sera exposée au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle vendredi 10 juin dès 13h. Les funérailles auront lieu ce même jour à 15h, en l'église de St-Eustache, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.