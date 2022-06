LABELLE, Normand



À l'hôpital de St-Jérôme, le 20 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Normand Labelle, fils de feu monsieur René Labelle et feu madame Noëlla Raymond.Il laisse dans le deuil son épouse madame Nicole Deschamps; ses enfants: Marie-Claude Labelle (Stéphane Vincent) et Martin Labelle (Élisabeth Lebel) ; ses petits-enfants: Sandrine, Frédéric, Christophe, Émile, Édouard, Béatrice; sa soeur feu Micheline Labelle (Richard Legault); sa nièce, son neveu, ses cousins, cousines et plusieurs amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 4 juin 2022 à partir de 13h jusqu'à 17h. Une courte cérémonie aura lieu à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de St-Jérôme. Nous en profitons pour remercier tout le personnel de l'Hôpital de St-Jérôme pour son dévouement et son excellent travail.www.fondationhopitalsaint-jerome.org