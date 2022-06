BARIL, Richard



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Richard Baril suite à un long combat où il a fait preuve de beaucoup de courage et de résilience. Il s'est éteint paisiblement le 19 mai 2022 à l'âge de 69 ans.Il laisse derrière lui son épouse Carole Chrétien et son fils Alexandre, ses belles-soeurs, beaux-frères et neveux : Josée et Benoit (Olivier (Cathy) et Simon), Joanne et Michel (Jean-Michel (Stéphanie), ainsi que de nombreux parents, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin 2022 de 13h à 17h, au :Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Des fleurs ou des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.