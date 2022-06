PELLETIER, Yvon GAGNON, Gaétane



1935 - 2020À Montréal, le 25 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvon Pelletier, précédé de son épouse madame Gaétane Gagnon décédée le 2 octobre 2020, à l'âge de 84 ans.Ils laissent dans le deuil leurs filles Anne-Marie, Josée et Caroline (Stéphane), leurs petits-enfants William et Cloé ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Leurs funérailles seront célébrées en l'église St-François d'Assise (700 rue Georges-Bizet) Montréal, le dimanche 12 juin 2022 à 16h. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 13h.www.salonfunerairelfc.com