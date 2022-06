TROTTIER, Réjean



À Montréal, le 22 mai 2022, est décédé M. Réjean Trottier.Il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Éric Consigny), Josée (Carl Martel), Marc (Manon Cloutier) et Emmannuelle (Alex Lapointe); ses sept petits-enfants, ses frères et soeurs, les mères de ses enfants, Mmes Suzie Tremblay et Johanne Bonneau ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à la :2580, RUE ST-DOMINIQUE, JONQUIÈRECondoléances à rfsag.cale dimanche 5 juin de 14h à 18h et le lundi 6 juin de 13h à 16h.