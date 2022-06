ST-PIERRE, Claudette



À Terrebonne le 22 mai 2022 à l'âge de 86 ans est décédée Claudette St-Pierre, épouse de feu Aimé Pilon et mère de feu Doris.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Patrice (Line De Grandpré), Marc (Josée Allard) ses petits-enfants, Pier-Aimé, Alexandre, Samuel, Catherina-Eve ses arrière-petits-enfants, Arnaud et Eleanore, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie vendredi le 3 juin en l'église de St-Roch-de-l'Achigan de 12h à 14h suivront les funérailles à 14h et de la au cimetière du même lieu.En guise de sympathie des dons à un organisme de votre choix seraient appréciée.