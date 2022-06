VENNE, Pierre



C'est avec une immense tristesse, que nous vous annonçons le décès de Pierre Venne, survenu le 24 mai 2022, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil, son fils Manuel (Marie-Lyse), ses petits-enfants Éloi et Léo, sa soeur Louise (Robert) ainsi qu'autres parents et amis.La famille rapprochée se recueillera lors d'une cérémonie intime.La famille désire remercier tous les personnels soignants pour leur soutien et les bons soins.