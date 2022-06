Cinq ans plus tard: «Léo» de retour pour une quatrième saison sur Club illico

Léo en a fait du chemin depuis le début de la comédie qui porte son nom sur Club illico. Au départ, l’homme se cherchait et n’avait pas de boulot. Encore moins de buts. Il est maintenant marié, père de famille et entrepreneur. Comme quoi il n’est jamais trop tard pour réussir sa vie.

Dans la quatrième saison, qui débarque sur la plateforme ce jeudi, cinq années ont passé, ce qui permet d’assister à l’entrée à la maternelle du petit Paul (Alexi Robidoux), le fils de Léo (Fabien Cloutier) et de Cindy (Marie-Laurence Moreau). Ce n’est pas une étape facile pour l’enfant, surtout que Mme Charlotte (Raphaëlle Lalande), à l’école de Walton, est assez «carrée». Elle semble avoir une dent contre Léo et projette sa rancœur sur son fils.

«Le saut dans le temps permettait à tous les personnages d’évoluer. C’est le «fun» de voir Léo s’occuper de son enfant, être pris dans plein de questions liées à l’école», a dit Fabien Cloutier en entrevue avec l’Agence QMI.

«Léo aide de plus en plus sa gang. C’est un gars qui a eu besoin de son monde, qui est allé chercher des conseils, mais là, les gens reviennent souvent vers lui pour régler des choses, il devient un peu le conseiller», a ajouté l’auteur, comédien et humoriste.

Léo est fidèle en amitié et c’est, dans le fond, un bon gars. «Il peut être têtu une fois de temps en temps, des fois ses principes sont un peu arrêtés, mais une chose est sûre, il est honnête et dit les vraies choses.»

Pour Fabien Cloutier, c’était important de continuer de marier des moments drôles et touchants, ce qui fait le succès de la série, mais il n’oublie jamais un autre ingrédient important: «On a toujours voulu essayer de créer des situations où on voyait des personnages dans leur vulnérabilité. Même si on est dans une comédie, on se permet d’aller dans des zones plus difficiles, plus sombres, c’est là que le rire peut, après ça, nous faire du bien. Ça va être une saison qui va faire rire, faire du bien, mais ça va aussi être bousculant par moment.»

Les 12 nouveaux épisodes ramènent entre autres Chabot (Steve Laplante), Yvon (Julien Poulin), Reynald (Pierre Dubeau), Nancy (Sonia Cordeau), Dugars (Sébastien Dubé), Karine (Sylvie De Morais-Nogueira), Couture (Marc Labrèche), Pouliot (Hubert Proulx), Jessica (Anne Dorval), Chantale (Sandrine Bisson), sans oublier la bande de Dubeau Gâteaux – Perreault (Guillaume Cyr), Drouin (Simon Lacroix) et Landry (Mario Jean) – ainsi que les vainqueurs.

La maladie d’Alzheimer de la mère de Cindy, Ginette (Micheline Bernard), a bien sûr évolué en cinq ans. Cindy, elle, prend du galon à l’usine, ce qui soulève des enjeux en matière conciliation travail-famille. Un nouveau personnage, Jesus (José Zapata), va pour sa part avoir maille à partir avec la grande-gueule à Couture, qui demeure sans filtre et enfermé dans ses préjugés.

Fabien Cloutier partage l’écriture avec Sonia Cordeau, Steve Laplante et Erika Souci, ce qui permet, en plus d’enrichir le processus, de faire en sorte que tout ce beau monde n’est pas confiné à un seul projet pendant l’année.

Une cinquième et dernière saison

Pour la cinquième saison et dernière saison, toujours avec le réalisateur Jean-François Chagnon aux commandes, on est encore en train de peaufiner les textes en vue du tournage cet automne. «Ça va vraiment être une saison festive, où on va se permettre de pousser les personnages autour qui sont tellement riches», a-t-il indiqué, pensant notamment à l’éclaté Pouliot et son rire légendaire.

Fabien Cloutier est plongé en ce moment dans l’écriture de son prochain spectacle. Il fait d’ailleurs du rodage pour tester la température de l’eau. Il a aussi un autre projet en gestation dont il ne peut parler, sinon pour dire que ce n’est pas une fiction.

Produite par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, la quatrième saison de Léo sera disponible dès jeudi sur Club illico.