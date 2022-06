COVID-19: plus d’un millier de soldats refusent de se faire vacciner

OTTAWA | Plus d’un millier de militaires refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 et pourraient donc devoir remettre leur uniforme, d’après les données obtenues par Le Journal.

Au total, 1326 membres des Forces armées canadiennes (FAC) avaient demandé d’être exemptés de la vaccination contre le coronavirus le 10 mai 2022, indique la Défense nationale.

Au total, 157 d’entre eux ont obtenu une exemption pour des raisons religieuses, médicales ou autres, mais 146 ont été invités à quitter les rangs entre novembre 2021 et mai 2022. Alors que 101 autres ont purement et simplement démissionné.

Pour tous les autres, des examens administratifs et mesures correctives sont en cours, puisqu’ils ne respectent pas les ordres de la chaîne de commandement. À terme, tous pourraient devoir remettre leur uniforme.

« Bien que tous les examens administratifs ne conduisent pas à une libération des FAC, il existe cette possibilité », indique la porte-parole de la Défense nationale Jessica Lamirande.

Le gouvernement Trudeau a annoncé la vaccination obligatoire pour la fonction publique fédérale le 13 août 2021. Bien qu’elle n’y soit pas contrainte, l’armée a suivi le mouvement.

La plupart des militaires s’y sont conformés : « Plus de 95 % des membres des FAC admissibles ont reçu au moins deux doses de vaccin. De plus, 64 % des membres des FAC admissibles ont déjà obtenu leur troisième dose », indique Mme Lamirande.

Grogne dans les rangs

Toutefois, certains n’ont pas hésité à manifester leur grogne, se joignant même au mouvement des camionneurs et à des organisations telles que Mounties for Freedom ou Police on Guard for Thee, regroupements d’agents et militaires, actifs ou passés, opposés aux mesures sanitaires.

En février, un major rattaché à la base militaire de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, Stephen Chledowski, a même fait une déclaration en uniforme sur YouTube appelant ses collègues à se lever contre « la tyrannie médicale du gouvernement ».

Manque de bras

Les départs liés à la vaccination interviennent alors même que les Forces sont de plus en plus sollicitées. Pandémie, catastrophes naturelles, tensions géopolitiques, « notre pays fait face à des menaces croissantes dans tous les domaines », a dit lundi le chef d’état-major Wayne Eyre.

Or, d’après les chiffres obtenus par Le Journal en avril, il manque plus de 10 000 hommes et femmes en uniforme pour assurer notre défense.

Si bien que le manque de bras est une « crise existentielle » qui menace la sécurité nationale, d’après le général Eyre.

MILITAIRES NON VACCINÉS

101 démissions

démissions 146 libérations involontaires

libérations involontaires 890 mesures correctives amorcées

mesures correctives amorcées 436 examens administratifs amorcés

157 accommodements :

98 pour des motifs religieux

pour des motifs religieux 42 pour des raisons médicales certifiées

pour des raisons médicales certifiées 17 classifiés comme autres

Source : Forces armées canadiennes