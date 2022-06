ASSELIN, Cécile



À St-Charles-Borromée est décédée mardi le 24 mai 2022, madame Cécile Asselin âgée de 89 ans, fille de feu Albert Asselin et Yvonne Massicotte.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire Asselin s.s.a. et de nombreux neveux et nièces.Retraitée d'Hydro-Québec de Joliette et résidente à la Villa Majeau durant 20 ans, elle a toujours rendu grâce à Dieu pour la belle vie qu'elle a vécue.La famille tient à remercier sincèrement le personnel des 4 CHSLD qui a pris soin d'elle d'une manière exceptionnelle.Les personnes qui souhaitent lui rendre un dernier hommage et offrir leurs condoléances à la famille seront accueillies samedi le 4 juin 2022 à 13h00 à l'Église du Christ-Roi, 330 rue Papineau, Joliette, J6E 2K7. La cérémonie religieuse aura lieu à 14h00.